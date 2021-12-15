وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، إن المؤتمر الذى تستمر جلساته لثلاثة أيام، يهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الاتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش عدة محاور خلال جلساته المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للشمول الرقمى، الأبعاد التنموية والاجتماعية للشمول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للشمول الرقمى، والشمول الرقمى فى القطاعات المختلفة وفيما يخص أصحاب الإعاقة والسيدات.
كما يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسية والأبحاث وورش العمل، وجلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا لعرض التكنولوجيات الداعمة لذوى الإعاقة خصوصا فى العملية التعليمية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الاتصالات والمعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.