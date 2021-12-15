جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المعلومات السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ينظم قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية يوم السبت المقبل، أعمال المؤتمر الدولى الـ 11 لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا، ويعقد افتراضيا تحت عنوان "الشمول الرقمى".





وقال الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، إن المؤتمر الذى تستمر جلساته لثلاثة أيام، يهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الاتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش عدة محاور خلال جلساته المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للشمول الرقمى، الأبعاد التنموية والاجتماعية للشمول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للشمول الرقمى، والشمول الرقمى فى القطاعات المختلفة وفيما يخص أصحاب الإعاقة والسيدات.

كما يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسية والأبحاث وورش العمل، وجلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا لعرض التكنولوجيات الداعمة لذوى الإعاقة خصوصا فى العملية التعليمية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الاتصالات والمعلومات.