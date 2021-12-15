السفير الأمريكى: القاهرة التاريخية هى أحد الكنوز الثقافية لمصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين إن القاهرة التاريخية هى أحد الكنوز الثقافية لمصر، فلا يزال تاريخها الغنى بالحرف اليدوية والتجارة والطقوس الدينية جزءًا من المشهد التاريخى ويعمل على جذب السائحين الراغبين فى فهم تجربة وتاريخ مصر.





جاء ذلك خلال جولته للقاهرة التاريخية برفقة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و أبو بكر أحمد عبد الله مدير قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار لتفقّد أعمال ترميم المبانى التراثية والمواقع الدينية والمشروعات التى تمولها الولايات المتحدة، فى أعقاب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بإحياء القاهرة التاريخية، وتأكيد الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر فى جهود البلدين للحفاظ على التراث الثقافى. وأضاف السفير الأمريكى بالقاهرة: نتطلع إلى رؤية المزيد من الانتعاش للقطاع السياحى فى القاهرة التاريخية وفى جميع أنحاء الجمهورية.

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