إجراء جديد من الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية

جدة - نرمين السيد - العقدان بإجمالى تكلفة تصل إلى حوالى 165 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بمناطق مختلفة.

وأوضحت المهندسة صباح أن، العقد الأول: الخاص بتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (10) محولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40 م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء(القاهرة – القناة – مصر الوسطى) حزمة ( أ ).

والعقد بقيمة إجمالية حوالى 82 مليون جنية مصرى (شاملة ضريبة القيمة المضافة) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – القناة – مصر الوسطى) بموازنة العام المالى 2021/2022.

مدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدى للمحولات.

العقد الثانى:

خاص بتنفيذ مشروع توريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (10) محولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا) حزمة (ب). بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالى 83 مليون جنية مصرى شاملة ضريبة القيمة المضافة.

يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الإسكندرية وغرب الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022

يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.