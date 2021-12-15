/666286/بعد-تصدر-هاشتاج-عبدالله-ترتر-تويتر-من-هو-الهارب-عبدالله-الشريف

تصدر هاشتاج عبدالله ترتر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وذلك بعد ما أثير من تسريبات مفبركة قام بنشرها من أجل زعزعة الاستقرار والاخلال بالأمن العام.

ونرصد في السطور التالية عدد من المعلومات على عبدالله الشريف الاخواني الهارب:

هو عبد الله الشريف ولد في 25 مايو 1978 بالإسكندرية، و هو شاعر، وكاتب، ويوتيوبر، وناقد مصري، و يقدم برامج سياسية ساخرة.

اشتهر بنقده اللاذع للحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وينسبه الإعلام المصري لجماعة الإخوان رغم أنه صرح لوكالة الأناضول بعدم الانتماء إلى أي جماعة أو حزب سياسي، وكان سائق ثم مطرب طهور ثم قارئ للقران وعندما اكتشف انه يقراء خطأ تم تعينه مقدم برنامج ساخر علي قناة المهاجورين.

الشيخ ترتر مقدم في قناة الجزيرة القطرية

فشل فى أن يكون داعيا وخاصة عندما أخطأ مرتين فى تلاوة بعض من آيات القرآءن الكريم فى أحد المساجد التابعة لجماعة الإخوان أثناء قيامه بالخطابة على المنبر، و رأت جماعة الاخوان انه لا يصلح داعيا ولذلك فقد قررت بعض من قياداتها ضرورة سفره إلى قطر لتقديم برنامج سياسي ساخر خاصة بعد عزل اﻹخوان من المشهد السياسي تماما بعد ثورة الثلاثين من يونيو فى عام 2013.

ومنذ ذلك الحين يتنقل بين قطر وتركيا ولندن التى كانت آخر محطة له حيث تم طرده مؤخرا من هناك، بعد ان امضى فى هذا البلد فترة كبيرة عندما كان يقدم برنامجه الساخر بسبب تحريضه المباشر للإرهاب والفوضى فى مصر مستغلاً برنامجه، و الذي يبث من لندن مما وضع الحكومة اﻹنجليزية فى حرج شديد خاصة مع قدوم بوريس جونسون رئيساً للحكومة والذي هو بطبيعة الحال شديد الكره لوجود بعض من رموز جماعة اﻹخوان على اﻷراضي البريطانية.

وتداول تسجيل صوتي يظهر فيه رئيس قناة الشرق يتحدث فيه إليه ويطلب منه نشر صور ﻹحدى القصور المملوكة ﻷحد رجال اﻷعمال فى منطقة مرسى علم على انها مملوكة للرئيس السيسي، وعندما سأل عن المالك الحقيقي لهذه القصور رد عليه رئيس قناة الشرق بطريقة عنيفة ونهره وقال له ليس لك اي دخل فى هذا اﻷمر وكل ماعليك تشويه صورة السيسي عند المصريين بأي ثمن.

شيخ عينه زايغة

اعتاد الشيخ ترتر على الظهور في الإعلام، للحديث بإسم الدين، واستغلاله لمصلحته الشخصية التي تشبع رغباته وأهداف جماعته الإرهابية.

كما قد انتشر تسريبا صوتياً لعبدالله الشريف، يكشف أسرارا جديدة عن حياته، وكيف يستغل الدين في علاقاته الغرامية في قطر، التسريب الصوتي المسرب، تضمن محاولة منه إقناع لعشيقته بمقابلتها في أحد الفنادق الفارهة في قطر، أو لندن، رغم مرض زوجته وابنه الرضيع، حسبما قال في المقطع. ورغم تشدده، ودعوته لشباب الإخوان بالجهاد في سبيل الله، والتحريض ضد الجيش المصري، إلا أنه قال نصاً لصديقه له غير محجبة : "أنا بتعامل مع معاكي بطريقة عادية،و ميفرقش معايا أنتي محجبة ولا لا، بتصلي ولا لأ".