/666328/محافظ-البحيرة -يتفقد-3-مصانع-بالمنطقة-الصناعية-النسيجية-بكفر-الدوار

فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصناعي والجهود المستمرة التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن ومنها صناعة الغزل والنسيج والتى تعد من أهم الصناعات الحيوية فى مصر ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أهمية مدينة كفر الدوار كأحد القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج، نظراً لتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمدربة وموقعها على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي السريع وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة،

محافظ البحيرة يتفقد ٣ مصانع بالمنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار

جاء ذلك خلال تفقده لعدد من المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة ، بحضور الإعلامي الكبير الأستاذ مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ، واللواء احمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار ، والأستاذ عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة، والمهندس سمير قاسم رئيس مجموعة المستثمرين بالمنطقة الصناعية النسيجية بكفر الدوار وعضو مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية .

حيث تفقد المحافظ ومرافقوه إنتظام العمل والإنتاج بعدد من مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، وٱطمئن على توافر كافة الإشتراطات الخاصة بالاجراءات الإحترازية لحماية ووقاية العاملين .

وإستهل المحافظ جولته بالمنطقة النسيجية بتفقد مصنع الهلال للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والتي يعد من أولى المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية النسيجية والمقام على مساحة ٣٠ ألف م٢ ، ويوفر ١٦٠٠ فرصة عمل ويصدر إنتاجه بالكامل بأوروبا وأمريكا ، ويضم ٤ مصانع تحت التشغيل وهى مصنع النسيج الدائري يوجد به ٤٠ ماكينة نسيج إنتاج يومي ١٢ طن و٣٢٠ طن بشكل شهري و٣٨٤٠ طن سنوياً، وأيضاً مصنع الصباغة بإنتاج يومي حوالي ١٦ طن و٤٢٠ طن شهرياً و٥٠٤٠ طن سنوياً، وكذا مصنع طباعة القطعة بانتاج يومي حوالي ٢٠ ألف قطعة وبمعدل شهري ٥٢٠ ألف قطعة/شهر وبمعدل سنوي ٦ مليون و٢٤ ألف قطعة، ومصنع الملابس الجاهزة حيث يوجد به ٢٥ خط إنتاج بإجمالي عدد ماكينات ٥٥٠ ماكينه بمعدل شهري مليون قطعة وبمعدل سنوي ١٢ مليون قطعة .

كما تم تفقد مصنع التوحيد للملابس الجاهزة والمقام على مساحة ٤٨٠٠ متر ويوفر مايزيد عن ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة ويضم ٨ خطوط إنتاج و١٢ مرحلة للقص والنسيج والغزل والصباغة والتطريز والتجميع لإنتاج ترنجات الأطفال من عمر شهر وحتى ١٢ عام .

وإختتم المحافظ جولته بتفقد مصنع "فاني باني" المقامة على مساحة ١٥ ألف متر ، و يعمل به ١٥٠٠ عامل، ويتكون من صالتين للتشغيل وصالة للقص وصالة للتعبئة ، ويعمل في صناعة الملابس القطنية الداخلية ويقوم بتصديرها للخارج .