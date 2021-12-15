هيئة قناة السويس: الحساب الختامى الفعلى لموازنة الهيئة لعام 2020/2021 بلغ 112مليار و484 مليون جنيه

/666320/هيئة-قناة-السويس-الحساب-الختامى الفعلى-لموازنة-الهيئة-لعام-20202021-بلغ-112مليار-و484-مليون-جنيه

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس عن العام المالى 2020/2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشات الحساب الختامي للهيئة الاقتصادية بقناة السويس بخطة النواب

الحساب الختامي للهيئة الاقتصادية بقناة السويس

وقال المحاسب ابراهيم بشارة مدير الادارة المالية بالهيئة ان الحساب الختامى الفعلى لموازنة هيئة قناة السويس لعام 2020/2021 اسفر عن مبلغ 112مليار و484 مليون جنيه.

وبلغت الموازنة الجارية نحو 93 مليار و703 مليون جنيه والاستخدامات الراسمالية نحو 18 مليار و780 مليون جنيه والايرادات الجارية 93 نحو مليار و703 مليون جنيه والايرادات الراسمالية 18 مليار و780 مليون جنيه والخدمات المباعة 91 مليارو182 مليون وايرادات تشغيل الغير مليار و323 مليون جنيه وعائد المساهمة فى رؤس اموال الشركات التابعة 241مليون جنيه و342 الف والمصروفات الفعلية نحو 46 مليار وو623 مليون جنيه مقابل اعتماد فى الموازنة بلغ 50 مليار و 387 مليون بوفر قدره نحو 4 مليار و216 بنسبة 29و8%.

واشار الى ان مستحقات الخزانة العامة عن العام المالى 20/21 والمتمثلة فى فائض الحكومة والاتاوة والضرائب بلغت65 مليار و914 مليون بزيادة مليار مليار و663 مليون جنيه عن العام الماضى حيث بلغ فائض الحكومة مبلغ 32 مليار و674 مليون جنيه والضرائب 28 مليار و660 مليون جنيه والاتاوة للحكومة 4 مليار و579 مليون.

وبلغ صافى الربح العام 47 مليار و80 مليون بزيادة قدرها 574 مليون و226 الف جنيه عن العام الماضى بزيادة قدرها 23و1% وقال ان الاستخدامات الراسمالية كان مقدرا بموازنة الهيئة فى موازنة 20/21 نحو 16 مليار و600 مليون جنيه وبلغ المنصرف 13 مليار و579 مليون جنيه وتم تمويل تلك الاستخدامات تمويل ذاتى