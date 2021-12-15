/666325/الدكتور-أحمد-أبو-دومة-يكتب-حياة-كريمة--حلم-يصافح-الحقيقة

في قريتي ام دومة – طما – سوهاج القابعة فى أقاصي الصعيد النائمة كل ليلة فى حضن جبلها الغربي وكأنه حارسها الامين . المعتادة ان تبوح له كل ليلة بآلامها وأوجاعها شاكية مثل جيرانها من باقي القرى تردى الخدمات وصعوبة الطرق والمسارات ونقص المدارس والمدرسين وسوء حالة المستشفيات ام دومة العريقة البلد الام لعدد من القرى المحيطة التي لم ترتبط بهم بحكم التقسيم الإداري فقط ولكن بأواصر المحبة والنسب والمصاهرة والالام المشتركة والاحلام المؤجلة.

دوت الخليج

مثلها مثل الاف القرى المصرية يستيقظ ابناءها كل صباح وقد نفضوا الامهم واستبدلوها بآمال لهم نحو حياة افضل . متطلعين الى حقوق الانسان الحقيقية التي نسيها العالم المتحضر فى ظل اهتمامه بقشور ومفاهيم تتحدث عنها صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات العالم الفضائي لكنها لا تمثل لهؤلاء المطحونين اهمية على الاطلاق . باختصار كانت ام دومة واهلها مثال صريح واضح لهذا الشعب الذى لم يجد من يحنو عليه.

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لكن ..

بدا ان دعوات الخيرين من اهلها نبت هذه الارض هؤلاء المعجونين بالسماحة والطيبة هؤلاء العجائز الجالسين حول نيران الشتاء الباحثين عن الدفء وهم يتمنون حياة كريمة لأحفادهم وظروفا معيشية أفضل من تلك التي عاشوها طيلة عقود ماضية . بدا ان هذه الدعوات اخيراً وجدت طريقا مفتوحا الى السماء وكأنه بطل من ابطال الاساطير الذين سهروا يسمعون عنهم و يتخيلونهم يخرج من صفوف هذا الشعب قائد.

قائد جاء ليمسح دموعا تحالفت مع سنوات من التهميش وحفرت من الشقاء طرقا ودروب فى وجوه هؤلاء البسطاء.

قائد عاهد الله ان يعيش شعبه حياة يستحقها وأن ينال خدمات كريمة تقدمها له دولته ترفع عن كاهله أعباء انقضت ظهره كثيراً .

استيقظ الناس فى بلادى ليجدوا معدات لم يعهدوها من قبل وخوذات لامعة واعداد من المهندسين لم يروها من قبل ومواد بناء بكميات لم يحصوها حجما من قبل والاهم من ذلك كله روح جديدة لم يشعروا بها من قبل .

راودتهم الشكوك ان يكون ذلك حلما جميلا طالت بهم ليلته . لكنهم ادركوا انهم في الواقع واعون .

وان الجميع وزراء ومحافظ ومسئولين ومهندسين وبنائين يحملون رسالة صريحة.

يا ايها الطيبون : لقد ارسلنا السيسى من اجلكم .

الدكتور أحمد أبو دومة يكتب: حياة كريمة .. حلم يصافح الحقيقة

ما بين مستشفى متعدد التخصصات ووحدة اسعاف متطورة ومجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية ومركز لرعاية الام والطفل وتطوير لمركز شباب يقدم أنشطة حقيقية ومحطة صرف صحى عملاقة وخطوط مياه شرب نقية وانابيب للغاز الطبيعى تعانق حوائط منازلهم تبشر بشتاء دافىء بعيد عن ازمات نقص البوتاجاز المعتادة وطرق معبدة مرصوفة تودع الحفر والعثرات الى الابد.

ام دومة تغير وجهها احتفظت من ماضيها بأصالة اهلها وطيب اخلاقهم وعظيم انتماءهم لوطنهم ودخلت مستقبل جديد متسلحة باحلام لها تحققت ام دومة اليوم تنتظر لحظة الافتتاح لهذه المشروعات متطلعة الى ان تصافح قلوب اهلها قبل ايديهم وتكتحل عيونهم برؤية قائدهم .

ام دومة تنتظر ان تعلن امتنانها لهذا القائد الذى رفع عن كاهلها وكاهل ملايين من ابناء القرى امثالها من الذين شملهم المشروع الحلم حياة كريمة عناء ومشقة الظروف الحياتية واهداهم املا جديدا فى غد يستحقونه.

سيدى الرئيس : –

الناس في بلادى يبلغونك صوت قلوبهم عبد الفتاح السيسى ..اننا لك ممتنون