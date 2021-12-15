عودة أفشة.. كارلوس كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب

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أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن التشكيل الرسمي لمواجهة تونس، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل الرسمي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، حسين فيصل

اليوم.. أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة مصر ضد تونس في كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الأربعاء، أمام نظيرة تونس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة عصراً، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

وكتبت شبكة قنوات أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: تعلن قنوات أون تايم سبورت، عن حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

الجدير بالذكر أن قد كان يعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس ، اليوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.