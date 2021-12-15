عاجل-السيسى: مهتمون بالتعاون مع النرويج فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة فى هذا المجال استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التى تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأكد الرئيس السيسى اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجى نظرا للخبرة العريضة التى يتمتع بها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن أى مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكزا للتدريب الفنى لبناء القدرات فى مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة فى مصر.

وأعرب كارلسن عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيرا إلى الاهتمام البالغ الذى توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر فى مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لاسيما فى ضوء السمعة التى باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمى فى مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ فى العام المقبل.