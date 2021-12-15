عاجل- السيسى يوجه بتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقرى «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع البترول.

ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية المنزلية، خصوصا فى القرى المدرجة فى إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لاسيما فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلا عن التوسع فى إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعى للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

واستعرض المهندس طارق الملا أعمال ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى نجح فى زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية فى مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية فى هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة، بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض فى هذا الإطار الموقف الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبى ضمن المبادرة، والتى وصلت معدلات التنفيذ بها إلى حوالى 100%.

كما عرض وزير البترول الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزود السيارات بالغاز الطبيعى، خاصة فى المناطق الحيوية التى تشهد كثافة مرورية مرتفعة.