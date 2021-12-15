بعد تغريمه 10 آلاف جنيه.. براءة "عمرو أديب" من تهمتي سب وقذف "محمد رمضان"

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة الإعلامي عمرو أديب، من تهمتي سب وقذف الفنان محمد رمضان.
ويشار إلى أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان، حيث طالبت الدعوى التي أقامها المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن الفنان محمد رمضان، فيها بتعويض قدره 1000001 جنيه.
وجاء في الدعوى أن الإعلامي عمرو أديب، أنه استغل وظيفته وخالف ميثاق العمل بها، وأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا، وشهرة زائفة، عبر توجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير بالفنان محمد رمضان، موضحا أن عمرو أديب، هدد محمد رمضان، من خلال منصته الإعلامية، بقصد النيل من سمعته وشرفه.
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