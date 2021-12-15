/666324/الموبيل-السبب-الرئيسي-لارتفاع-قضايا-الطلاق-والخلع

الاستخدام الخاطئ على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة الفيسبوك، أصبح يشكل خطرا على الحياة الزوجية، وبخاصة زيادة فرصة الطلاق والخلع في مصر، لتصبح التكنولوجيا والتطور والعولمة في حياتنا اللعنة وهو السبب الحقيقي والأكيد التى يطارد استقرار الزواج، بسبب أثارها المدمرة وسبب كبير في هدم علاقات شخصية بين الأزواج.

دوت الخليج ينشر السبب الرئيسي لارتفاع قضايا الطلاق والخلع بمصر

الأستدام الخاطئ

وجاء تقريرنا هذا من خلال حياة ودفاتر الطلاق والخلع في محاكم الأسرة بمصر، ويؤدي الأستدام الخاطئ للموبيل إلى هوس فى حياة الزوجات، وكأنه شئ يلازمها طوال الوقت.

وفي نفس السياق داخل محكمة الأسرة روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي شهرين بس، جواز صالونات، كان صديقي في شغل، تم الزفاف بعد 5 شهور خطوبة، كان بسيط وطيب ومحترم، عشان كدا اتجوزته، بعد الجواز جالي هسترية من تصرفاته مش تصرفات واحد عاقل نهائي، بيعمل أفعال غريبة، وقليل الأدب».

أنا بتكسف منه

إختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة»: «مش بس كدة دا بقا يقعد قدامي بملابس داخلية ويقولي عادي دا الطبيعي، كأنه مش بيفهم في الأتيكت أنا زهقت من معاملته مش بيراعي وجودي نهائي، قولتله أنا بتكسف قالي وأنا مالي أعمل اللي أنا عايزه دي شقتي وأعمل اللي أنا عايزه، أنا مقدرتش أستحمل وروحت عند بيت أهلي، ولجأت إلي محكمة الأسرة مصر الجديدة لرفع دعوى ضده»