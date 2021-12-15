استعدادات ملعب 974 لمباراة مصر وتونس بنصف نهائي كأس العرب «صور»

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يحتضن ملعب 974 بمدينة الدوحة بقطر، مباراة مصر وتونس بعد لحظات، والتي تنطلق في الخامسة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العرب للمنتخبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ملعب 974 على الهدوء التام، قبل انطلاقة المباراة بلحظات، وفراغ يسيطر على مدرجات اللقاء، بالرغم من نفاذ بطاقات الحضور الجماهيري في المباراة.

يتسع ملعب "974" لـ 40 ألف متفرج، وتستخدم تقنية حديثة لتبريده باستخدام الطاقة الشمسية ولها بصمة الكربون وذلك عبر الستائر الموجودة فوق الملعب.

ويرتدى منتخب مصر زيه التقليدي أمام تونس فى نصف نهائى كأس العرب، حيث يظهر الفراعنة بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يرتدى الفريق التونسى الزى الأبيض الكامل.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

الجدير بالذكر أن قد كان يعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس ، اليوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.