/666333/بلاغ للنائب-العام-يتهم-الهارب-عبد-الله-الشريف-بإثارة-الفوضى للبلاد

تقدم المحامي طارق محمود، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، قيد تحت رقم 124390 لسنة 2021 عرائض النائب العام، يتهم فيه الهارب عبدالله الشريف بنشر فيديوهات ومكالمات مفبركة عن مؤسسات الدولة المصرية وقياداتها بغرض إثارة الفوضى للبلاد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل بلاغ للنائب العام يتهم الهارب عبد الله الشريف بالخيانة وأليكم التفاصيل..

وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة، التحقيق في واقعة مفزعة إضرام النيران بإحدى السيارات الملاكي بالفردوس في مدينة الـ 6 من أكتوبر.

حريق سيارة بأكتوبر

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة كواليس إشتعال سيارة ملاكي بمنطقة الفردوس فى مدينة 6 أكتوبر، وأتضح أن سيدة قررت الانتقام من زوجها العرفي بسبب انفصاله عنها، فاستعانت باثنين آخرين وأشعلوا النيران في السيارة، ونجح رجال المباحث في إلقاء القبض عليهم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، إخطارا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بسيارة ملاكي بمنطقة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالجيزة إلي مكان الحريق للسيطرة عليه، وعلى الفور تم فرض كردون أمني بمكان الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لمناطق المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق.

التهام النيران سيارة

وبالمعاينة والفحص لرجال المباحث، أتضح التهام النيران سيارة ملاكي، وعلى الفور تم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف غموض الواقعة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحريق، وبإجراء التحريات اللزمة لرجال المباحث، أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين قاما بإلقاء مادة تساعد على الاشتغال داخل السيارة وإضرام النيران بها.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية لرجال المباحث، نجح الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر في إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث، اقر بارتكاب الواقعة تحريضا من سيدة تقيم في أكتوبر، نجح رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها أمام رجهات التحقيق، قالت السيدة بالاستعانة بالمتهمين الآخرين على إشتعال النيران في السيارة الملاكي، انتقامًا من صاحبها، بسبب خلافات عائلية بينهما، اختمرت في عقلها خطة للانتقام واستعانت بالمتهمين لإحراق سيارته، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.