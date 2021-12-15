/666334/فيها-حاجة-حلوة--أسطح-المصالح-الحكومية-تتزين-بعلم-مصر-في-سوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج مسئولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة الاهتمام بتجميل وتزيين أسطح جميع المدارس، ومنع التشوينات عليها، وكذلك المصالح والمؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، للارتقاء بالمظهر الحضاري، والحفاظ على الشكل العام ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم بدأت إدارة التعليم الفني بالمديرية في أعمال تجميل ورسم أعلام مصر وشعار "حياة كريمة" على أسطح المدارس.

واشار أبوزيد إلى أن مديرية التربية والتعليم تم فيها الانتهاء من نظافة وتجميل الأسطح لعدد 1000 مدرسة بمختلف المدن والقرى، لافتا إلى أن المستهدف من عملية التجميل لأسطح المدارس يصل إلى أكثر من 3000 مدرسة على مستوى المحافظة .

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ١٥٠ طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية لاجتيازهم الدورة التدريبية التي تؤهلهم لمحو أمية الكبار من أهالي قريتهم أو ذويهم.

كان ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله، القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة خديجة عبدالعزيز مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة، محمد الدالي مدير فرع هيئة تعليم الكبار بسوهاج، الدكتور ممدوح السيد المشرف على وكالة خدمة المجتمع بالكلية، وعدد من مديري الإدارات والطلاب، وذلك بالقاعة الفرعية بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة.

كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

وقال رئيس الجامعة، أن هذه الدورات تهدف لتدريب طلاب وطالبات الكلية على مهارات تعليم الكبار ومحو أميتهم، في إطار دمج طلاب الجامعة ضمن مشروع محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك لتحقيق شرط التخرج وهو محو أمية ٤ أشخاص.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة سوهاج تخطو خطوات واسعة في تصديها للأمية، فقد تم محو أمية ٢٨٠٠ دارس خلال الشهور الماضية من هذا العام، ومن المتوقع أن يزيد الرقم بظهور نتيجة دورة أكتوبر الامتحانية، والتي تبشر بنقلة إيجابية في طريق تحقيق هدف الجامعة والدولة ككل بالقضاء على هذه المشكلة. وأوضح الدكتور أحمد عبدالله، أن هذه الدورات تأتي ضمن جهود الكلية والجامعة للتصدي لأكبر خطر يهدد عجلة التنمية في المجتمع المصري وهو الأمية، تنفيذاََ لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، في شمولية التعليم لكل الراشدين الذين لم تتوافر لهم فرصة التعلم أو لتسربهم من التعليم في صغرهم.

وأشادت الدكتورة خديجة عبدالعزيز، بالجهد والدعم الذي تقدمه الجامعة وفرع الهيئة سواء المادي أو الفني للطلاب والطالبات، لتشجيعهم على المشاركة في القضاء على أكبر مشكلة تؤرق الدولة وتبطئ تقدم وتطور المجتمع.