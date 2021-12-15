براءة الإعلامي عمرو أديب.. بتهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان

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برأت منذ قليل محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، الإعلامي عمرو أديب من تهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان، وقد قضت أيضا في وقت سابق من القضية محكمة جنح الشيخ زايد، بتغريم "أديب" 10 الآف جنيه ورفض الدعوى المدنية المقابلة، لاتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل برأت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الإعلامي عمرو أديب من تهمة سب وقذف الفنان محمد رمضان

وفي سياق آخر أمرت النيابة العامة بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء على مقطع تصوير حادث تصادم الشيخ زايد وضبط اثنين آخرين.

حيـث تقـدم أحـد شهود واقعـة حـادث تصادم الشيخ زايـد الـتي أحيـل فيهـا المتهـم كـريـم الهـواري للمحاكمة الجنائية بشكوى أثنـاء مباشرة النيابة العامة التحقيـق بالواقعـة، متضمنةً تقديمـه مقطـع تصويـر الحـادث للنيابة العامـة الذي سجلته آلات المراقبة المثبتة بمسكنـه حـال إجرائهـا المعاينة، ثم فوجئ صبـاح يوم الثالـث عـشـر مـن شـهر ديسمبر الجاري بحضـور أربعـة أشـخاص ادعـوا أنهـم أعـضـاء بالنيابـة العامـة للاطلاع على آلات المراقبـة بمسكنه، فرفض لتشككه في أمرهـم وقـدم شـكـواه، وتولت النيابة العامـة التحقيق فيهـا.

النيابة العامة

حيـث قـدم الشـاكي إلى النيابـة العامـة مقطعين مصوريـن يظـهـر فيهمـا الأشخاص الأربعـة المشار إليهـم حـال حضورهـم لمسـكنه وتعرف على اثنين منهـم كـانـا متواجديـن بـسراي النيابـة وقـت لتحقيـق، فأمـرت النيابـة العامـة بإلقاء القبـض عليهمـا. وسألت النيابة العامـة أفـراد الأمـن بمحـل سـكـن الشـاكي فقـرروا ذات مضمـون أقـواله، وأوضحوا أن المتهمين الأربعة دخلوا إلى المجمع السكني محـل الواقعـة متجهـيـن نحـو مـنزل الشـاكي مبـاشرة، ثـم حال عبورهـم بـوابـة الخـروج اعترضهـم أحـد أفـراد الأمـن لـسـؤالهم عـن تحقيـق الشخصية فنهـره أحدهـم وأخـبره بصفاتهـم المنتحلـة، وتمكنـوا بـذلـك مـن الخـروج، وقـدم أفـراد الأمـن مقطعين فيديو صورتهمـا آلات المراقبة لدخـول المتهمين وخروجهـم.

شـعورهما بالإعيـاء

وباستجواب النيابة العامـة للمتهمين المضبوطين رفضـا الإجابـة عمـا نسب إليهمـا مـن اتـهـام، وتبين أنهمـا محـاميـان أحدهمـا مـوكل للدفـاع عـن المتهـم كـريـم الهـواري في واقعـة الحـادث، وادعيـا شـعورهما بالإعيـاء، فقـرت النيابـة العامـة عرضهمـا على أحـد المستشفيات، وكلفـت جهـات الشرطـة بالتحـري حـول الواقعـة فتوصلت لصحـة انتحالهمـا وآخريـن بمحـل الواقعـة صـفـة أعضـاء بالنيابة العامـة.

النائب العام يأمر بحبس متهمين انتحلا صفة عضوين بالنيابة العامة للاستيلاء فيديو حادث الشيخ زايد

وبإعادة النيابة العامـة استجواب المتهمين - بعـد أن ثبـت بالتقارير الطبيـة أنهمـا لا يعانيـان مـن أيـة أمـراض، وأن العلامات الحيوية لكل منهمـا سـليمة والحالـة العامـة مستقرة ولا تستدعي الحجـز.