مدحت عبدالهادي وأمير عزمي يبدأن مهام عملهما فى الزمالك

وأختتم:” أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام ، أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد.
مرتضى منصور يهاجم هاني زادة
وقال مرتضى: "أنا بحذر الأخ هاني زادة للمرة الأخيرة، ابعد عن جروبات الأعضاء، اللي انت بتعمله بيوصلني أول بأول، ماتخلينيش أقول أنا شيلتك من القايمة ليه".
وأكمل: " مش حابب أجرحك بس في النهاية لو زودت هتكلم، فوت الدورة دي يا أخي انت ونجلك العزيز يمكن الظروف تتغير الدورة الجاية".
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