مدحت عبدالهادي وأمير عزمي يبدأن مهام عملهما فى الزمالك

وأختتم:” أن مجلس الإدارة قرر تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام ، أمير عزمي مجاهد في منصب المدرب المساعد.

مرتضى منصور يهاجم هاني زادة

وقال مرتضى: "أنا بحذر الأخ هاني زادة للمرة الأخيرة، ابعد عن جروبات الأعضاء، اللي انت بتعمله بيوصلني أول بأول، ماتخلينيش أقول أنا شيلتك من القايمة ليه".

وأكمل: " مش حابب أجرحك بس في النهاية لو زودت هتكلم، فوت الدورة دي يا أخي انت ونجلك العزيز يمكن الظروف تتغير الدورة الجاية".