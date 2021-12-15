تخليدًا لذكراه.. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تطلق جائزة باسم النائب أحمد زيدان

/666342/تخليدا-لذكراه-كلية-الاقتصاد-والعلوم-السياسية-تطلق-جائزة-باسم-النائب-أحمد-زيدان

أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، تخصيص جائزة سنوية تحمل اسم الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تخصص للطالب الحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الدراسات البرلمانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اطلاق اسم الراحل أحمد زيدان على جائزة بجامعة القاهرة

ويتقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأسمى آيات الشكر، للدكتور محمود السعيد، ومجلس الكلية، على هذه اللفتة الطيبة، التي تشجع الشباب على البذل والعطاء وإفناء أعمارهم في خدمة مصر وشعبها.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.