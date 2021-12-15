الروح الرياضية تسيطر على لاعبي المنتخبي المصري والتونسي بكأس قطر «صور»

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حرص الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لمنتخب بلاده، والنادي الأهلي، على استقبال لاعب المنتخب المصري، في ملعب 974 بالدوحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء علي معلول استقبال احمد أبو الفتوح لاعب الزمالك بالأحضان، وأيمن أشرف مدافع الأهلي والمنتخب الوطني.

ويغيب على معلول في مباراة اليوم بسبب الإصابة، وأيمن أشرف أيضاً، وكلاهما يعانيان من شد عضلي.

منتخب مصر لنصف النهائي

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

التشكيل الرسمي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مروان حمدي، حسين فيصل

الجدير بالذكر أن قد كان يعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس ، اليوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

مطالب الجمهور المصري بقطر

١- عدم تلبية طلبات الجماهير المصريه من تذاكر المباريات بالعدد والمواقع المطلوبه.

٢-تخصيص التذاكر الاغلي سعرا للجماهير المصريه وفي المقابل تخصيص التذاكر الأرخص سعرا لجماهير المنتخبات المنافسه.

٣- توزيع تذاكر مجانيه علي جماهير المنتخبات المنافسه وصلت لاكثر من ١٠٠٠ تذكرة بحجة تعويضهم عن تعطل خدمات المترو في مباريات سابقه وهو نفس ما حدث مع جماهير منتخب مصر في مباريتين ولكن لم يتم توزيع اي تذاكر سواء مجانيه او بمقابل.

٤- تزويد الجماهير المصريه بمعلومات خاطئة عن بعض أسعار التذاكر بموجب رسائل بريد الكتروني تسببت في عزوف الجماهير عن شراؤها نظرا لارتفاع اسعارها المبالغ فيه وغير المبرر.

ومن منطلق حرصًا على نجاح البطولة والظهور بالشكل اللائق وكون الجالية الأكبر صاحبة الحضور الأقوى في كافة المباريات تطالب بتوفير تذاكر تلبي احتياجات الجمهور المصري بأسعار مناسبة، كما تطالب بالمساواة والعدل وتخصيص تذاكر مجانية كما حدث مع جماهير المنتخبات المنافسه.