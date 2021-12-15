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عقب احتفالية تخرج سفراء المناخ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية قام السيد حسام الدين محمود الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بتكريم رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني.
دوت الخليج
شهدت جامعة عين شمس تخرج الدفعة الأولى والثانية من سفراء المناخ بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في إطار مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخ.
الأمين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي يكرم المتيني عقب تخرج سفراء المناخ
هذا وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حفل تخريج الدفعة الأولى والثانية، من البرنامج التدريبي "إعداد سفراء المناخ" الذي تنظمه كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وأكدت فؤاد، خلال الكلمة التي ألقتها في الحفل، أهمية قضية التغيرات المناخية التى أصبح لها تأثيرات كبيرة على القطاعات كافة وتعوق كل مناحي التنمية، حيث باتت من أخطر التحديات التي تواجه الدول بأسرها، مشيرةً إلى أن مواجهة تلك التحديات أصبحت على عاتق كل الدول سواء نامية أو متقدمة، حيث وضع اتفاق باريس المسئولية على عاتق الجميع.
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