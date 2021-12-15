/666345/خالد-أبو-الوفا-عن-بدء-المرحلة-الثانية-من-إعمار-غزة-مصر-من-أوائل-الدول-الداعمة-للفلسطينيين

أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الوفد الهندسى المصرى فى قطاع غزة، عن بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، لافتا أن مصر لم تتوان يوما ما عن مساندة الشعب الفلسطيني.

دوت الخليج

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لدعم الشعب الفلسطيني والقضاء علي المعاناة التي يشهدها في ظل الإحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: مصر من أوائل الدول الداعمة للفلسطينيين، وتسعي دائما للحفاظ علي حقوقهم وسلامة أراضيهم، والدليل علي ذلك المبادرات التي تقدما مصر والتي كان أخرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وتابع أبو الوفا: الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، لافتا أن مصر هي قلب العروبة النابض الذي لا يغفل عن تحقيق الأمن والأمان داخل كافة الأراضي العربية.

بدء المرحلة الثانية من إعمار غزة

يذكر أن اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كانت قد أطلقت المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار المناطق المدمرة فى القطاع، وذلك في مؤتمر داخل فندق المشتل بغزة بحضور وفود حكومية وفصائلية فلسطين.

وأعلنت اللجنة المصرية لإعادة قطاع غزة أن مشروعات إعادة الاعمار تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الاعمار.

ولفتت اللجنة المصرية، إلى أن المرحلة الأولى انتهت بإزالة الركام عقب دخول آليات مصرية وتم انجاز هذه المرحلة في حوالى 65 يوم برفع 85 ألف متر مكعب من الركام، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية تشمل إطلاق ستة مشاريع منها تطوير الواجهة البحرية لكورنيش غزة حيث تم اسناد أعمال الطرق والبنية التحتية للمقاولين الفلسطينيين، بالإضافة لإنشاء تجمعات سكينية وهي دار مصر 1 ( مدينة الزهراء)، ودار مصر 2 ( جباليا) ، ودار مصر 3 ( بيت لاهيا).