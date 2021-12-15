/666346/بسبب-تحويشة-العمر-عاطل-يقتل-زوجته-في-الغربية

نجحت رجال المباحث بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل قتل زوجته بسبب خلافات عائلية في مدينة بسيون، واعتدى عليها بسلاح أبيض داخل شقة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل قتل زوجته بسبب تحويشه العمر

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقت مديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بمقتل سيدة داخل مسكنها في قرية بسيون، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الجريمة، وأتضح من خلال التحريات الأولية لرجال المباحث أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات عائلية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد “تحويشة العمر” الذي عاش طول عمره يجمع فيها، التي كان يرسلها لها، وفر هاربا.

وفي سياق آخر اليوم قررت النيابة العامة بالمعصرة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها باستدراج طليقها داخل شقتها وقامت بذبحه وهربت بسبب خلافات عائلية ومالية بينهما، كما أمرت النيابة العامة أيضا بسرعة تحريات جهات التحقيق حول الجريمة، والتصريح بدفن الجثة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، من الأهالي، بالعثور على جثة عاطل داخل شقة في بدائرة القسم، بالمعاينة والفحص أتضح العثور على جثة شاب يدعى "محمود. م. ع"، 33 سنة عاطل، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن، وبإجراء التحريات اللازمة لرجال المباحث أتضح أن وراء ارتكاب الواقعة طليقة الضحية ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليها، وجار مناقشتها حول أسباب ارتكاب الجريمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.