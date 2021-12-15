تطبيق (صديق السائح)..مقترح منتدى التكنولوجيا للمساهمة في تنمية السياحة

/666347/تطبيق-صديق-السائحمقترح-منتدى-التكنولوجيا-للمساهمة-في-تنمية-السياحة

في إطار تفعيل عمل منتديات التنسيقية اجتمع منتدى تكنولوچيا المعلومات لوضع ملامح العمل الخاصة بالمنتدى ومبادرات التنسيقية خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يتولى منتدى التكنولوچيا بالتعاون مع المنتديات الأخرى المعنية العمل على مبادرة النهوض بالسياحة في إطار مواكبة التطور التكنولوچي وتزامنا مع ما تشهده وتنتظره مصر من افتتاحات سياحية هامة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل منتديات التنسيقية الخاصة بقطاع السياحة

منتديات التنسيقية

وطرحت المبادرة عدة مشروعات أهمها التطبيق الإلكتروني المتكامل (صديق السائح) يكون بمثابة مركز معلومات متكامل مع السائح من خلال تحميله على هاتفه المحمول كما طرحت المبادرة عدة تصورات لتنمية السياحة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجي والسياحة العلاجية والتوعية المجتمعية السياحية وغيرها.

هذا وأعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، تخصيص جائزة سنوية تحمل اسم الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تخصص للطالب الحاصل على أعلى الدرجات في مقرر الدراسات البرلمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.