طبيب الأهلي: إصابة كريم فؤاد بكدمة خفيفة في الركبة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمار حمدي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

ويخوض الأهلي ثاني ودياته اليوم أمام سموحة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

مسحة طبية قبل السفر

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية اليوم استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي يوم ٢٢ ديسمبر في السوبر الإفريقي.

أيمن أشرف

أوضح أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن أيمن أشرف سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل اليوم الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

وتابع:” أيمن أشرف حالته تحسنت، ومن ثم سيبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.