/666350/الاتحاد-ينظم-رابع-دوراته-التدريبية-لتأهيل-الأعضاء-على-إقرار-البيانات-الشهرية-والدفع-غير-النقدي-بمحافظة-قنا

نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أمس بمحافظة قنا، الدورة التدريبية الرابعة للأعضاء من الجمعيات الأهلية فئة “ج”، بهدف تأهيلهم على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء والدفع غير النقدي.

دوت الخليج

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة

ويعد ذلك ضمن سلسلة دورات تدريبية بدأها الاتحاد لتدريب الأعضاء من الجمعيات الأهلية من الفئة “ج” على إدخال البيانات الشهرية لعملاء الأعضاء ورفع قدرتهم على استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

وحاضرت ماجدة سلامة، مدير نظم المعلومات بالاتحاد وسلطت الضوء على كيفية إتمام وإقرار البيانات الشهرية عن عملائها، فيما قام مصطفى أحمد، المسئول المالي الأول بالاتحاد، بتوضيح أهمية وسبل الدفع الإلكتروني وتعزز الدورة التدريبية من تمكين كافة اللاعبين بالصناعة من التعرف على التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم يحسن من كفاءة صناعة التمويل متناهي الصغر ككل.

يأتي ذلك في إطار تبني الاتحاد خطة متكاملة لمساندة جهات التمويل متناهي الصغر وتوفير الدعم الكامل لكيانات التمويل متناهي الصغر خاصةً من الفئة “ج”.