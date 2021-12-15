بدء تطبيق فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.. برلمانيون لـ دوت الخليج: يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي ويعزز عملية الإصلاح الإداري

/666318/بدء-تطبيق-فصل-الموظف-المتعاطي-للمخدرات-برلمانيون-لـ-تحيا-مصر-يحمي-المؤسسات-من-المشكلات-الناتجة-عن-التعاطي-ويعزز-عملية-الإصلاح-الإداري

بدأت الحكومة، اليوم الأربعاء، في تطبيق القانون رقم 73 لسنة بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي2021.

دوت الخليج

ويهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

كما يهدف إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، ويهدف أيضًا إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

سولاف درويش: فصل الموظف المدمن يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي

وفي هذا الإطار، أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي صدر في يونيو الماضي، مؤكدة أن القانون يهدف إلي حماية المرفق العامة وحياة المواطنين من الخطر الذي يمكن أن يسببه الموظف المتعاطي حال بقائه في وظيفته.

وأضافت درويش، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يساهم في تعزيز عملية الاصلاح الإداري، مشيرة إلي أن العنصر الأساسي من الإصلاح الإداري هو القضاء علي الفساد.

وأكدت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن القانون يحمي المؤسسات من المشكلات الناتجة عن التعاطي، مثل تغييب العقل، والوقوف دون قدرة الموظف على التركيز في العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذي يساعد على تحقق أهداف المؤسسة ودفع عجلة الإنتاج.

وأشارت درويش، إلي أن القانون بعدما صدر في يونيو الماضي، أتاح فرصة 6 أشهر للمتعاطي من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، مضيفة: الحكومة بدأت التطبيق الفعلي لفصل الموظف المدمن و سيتم توقيع الكشف عليه، وإذا تبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري. وتابعت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: القانون جعل من حق الموظف الاعتراض علي نتيجة التحليل وفي حالة ذلك يتم اللجوء إلي الطب الشرعي وإعادة التحليل مرة أخري، لافتة أن ذلك يعد جزء لحماية الموظف في حالة حدوث خطأ أثناء التحليل.

محمود سامي: فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يحمي الشباب والموظفين

ومن جانبه، قال النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات الذي صدق عليه الرئيس السيسي ووافق عليه مجلس النواب، يساهم في تقليل نسبة المتعاطين، مضيفا: القانون هدفه الأساسي الردع.

وأشار الإمام، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إلي أن بداية فصل الموظفين المتعاطيين للمخدرات سيتم تطبيقه من يوم 15 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أن المدة المتبقية يومين و القانون يحمي الشباب والموظفين الذين يعملون في الأماكن المختلفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المخدرات تتسبب في انتشار الجريمة، و الدولة تهدف إلى الحد من ظاهرة إدمان المخدرات، لاسيما بين موظفين الدولة، للمحافظة على الصورة العامة.

وأكد الإمام، إلى أن الدولة اتجهت إلى ذلك لرفع كفاءة الموظفين والعاملين، لافتا أن الحكومة أكدت علي أنه بعد يوم 15 من يتقدم طواعية من الموظفين المتعاطين للعلاج من التعاطي لا يقع تحت طائلة القانون.