وزيرة الثقافة تعلن ضم طفلة «قادرون باختلاف» ملك محمد لفصل البيانو بالأوبرا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الطفلة ملك محمد من ذوى القدرات الخاصة انضمت إلى فصل البيانو بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.





وأضافت وزيرة الثقافة، أنه تم إلحاقها بفرقة الشمس وذلك لتحقيق أحلامها وطموحاتها فى ممارسة هوايتها وصقل موهبتها فى العزف والتمثيل، متابعة أن دمج أبناء الوطن من ذوى القدرات الخاصة بشكل طبيعى فى المجتمع يعد أحد المسارات الهامة فى استراتيجية عمل وزارة الثقافة.

وأكدت تقديم كافة أشكال الدعم لذوى الهمم، مضيفة أنهم جزء أصيل فى نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية، مشيرة إلى الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة لذوى القدرات الخاصة والتى تشمل الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم، والورش التدريبية على الحرف اليدوية، وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل وغيرها من ألوان الفنون والآداب.

وكانت وزيرة الثقافة قد استقبلت الطفلة ملك (9 سنوات بالصف الثالث الابتدائى) والتى شاركت فى مؤتمر "قادرون باختلاف" والتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسى، معلنة طموحها فى الوصول لمنصب وزيرة الثقافة.