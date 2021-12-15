ننشر كلمة مصر فى اجتماع «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»

جدة - نرمين السيد - وجاء نص الكلمة كما يلى..

الرئيس لقد استثمرت مصر آلية الاستعراض واعتبرتها فرصة وحافزاً وتحدياً لاستكمال منظومة مكافحة الفساد.

فى مجال التدابير الوقائية تم تضمين الدستور فرعًا خاصًا بالجهات الرقابية واستقلالها، وتم إخطار الأمم المتحدة بأن هيئة الرقابة الإدارية هى الجهة المعنية بتطبيق المادتين 6 و36 من الاتفاقية، وأطلقنا المرحلة الثانية من الإستراتيجية عام 2019 والتى حققت نجاحًا جاوز 85% من المستهدفات المرجوة بنهاية عامها الثانى، كما أصدرنا العديد من مدونات السلوك أحدثها الميثاق الأخلاقى للمجتمع الجامعى، وجار إصدار مدونة سلوك للمجتمع الرياضى، وفعلنا منظومة مميكنة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وخطة للمشتريات الحكومية ونشرهما عبر الوسائط الإلكترونية، كما نفذنا حملات إعلامية لتوعية المواطنين واكب أحدثها احتفالنا باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2021 تحت شعار "مين الكسبان"، وقمنا بعمل نموذج فريد لمحاكاة مؤتمر الدول الأطراف نفذه طلبة الجامعات خلال نوفمبر 2021.

وفى مجال التجريم وإنفاذ القانون فرغم ثراء قاعدتنا التشريعية حرصنا على التوافق مع الاتفاقيات الدولية، فأصدرنا تشريعات للخدمة المدنية ولتنظيم التعاقدات الحكومية ولممارسة العمل الأهلى وللاستثمار وللرياضة، وعدلنا بعض التشريعات أبرزها قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ومكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع وقانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة جرائم أخرى لاختصاصها وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

أما فى مجال التعاون الدولى فبدورتى الاستعراض، قامت مصر باستعراض مصر أربع دول، وتم إستعراض تقريريها بالدورتين، وتم استعراض جهود مكافحة غسل الأموال فى إطار عضويتنا فى مجموعة العمل المالى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط - مينا فاتف -، واستضفنا المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد، وانضممنا للعديد من الشبكات والاتفاقيات الإقليمية والدولية.

أما فى مجال استرداد الموجودات فأنشأنا اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات، والتزمت النيابة العامة بتنفيذ كل طلبات المساعدة القضائية استنادًا إلى الاتفاقية الأممية، واعتمدت وحدة مكافحة غسل الأموال تبادل المعلومات تلقائيًا مع الوحدات النظيرة فى إطار عضويتها بمجموعة اجمونت.

ندعو الدول إلى النظر فى ترشيد إصدار القرارات أملاً فى التركيز على نهو دورة الاستعراض الثانية والمؤجلة ليونيو 2024 ليتسنى الانطلاق إلى مرحلة جديدة، وفى هذا الصدد لزم التنويه إلى أن جملة قرارات المؤتمر بلغت (61) قرار، بما يجاوز عدد مواد الاتفاقية بالفصول محل الاستعراض، وأتمنى لحضراتكم جميعاً قضاء وقت ممتع بمدينة السلام شرم الشيخ.