القابضة للكهرباء توقع اتفاقية لإعادة تأهيل محطات كهرباء مدينتي يامبيو ورومبيك بجنوب السودان

في إطار العلاقات القوية بين مصر وجنوب السودان، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر اتفاقية مع حكومة جنوب السودان، لإعادة تأهيل محطات كهرباء مدينتي يامبيو ورومبيك بجنوب السودان.

وسبق أن أعربت حكومة جنوب السودان، على لسان ماييك أيي دينج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللحكومة المصرية على ما تقدمه مصر، من كافة أشكال الدعم والمساندة لجنوب السودان، مؤكدة أيضاً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة مجالات التعاون الثنائية.