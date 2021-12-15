كأس العرب.. تعادل منتخب مصر وتونس بدور الـ8 0-0 بعد مرور 15 دقيقة

بعد مرور 15 دقيقة ما زال التعادل السلبي مسيطر على مباراة منتخب مصر أمام تونس في المباراة المقامة حاليا بإستاد 974 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب المقامة بقطر.

بدأت مباراة منتخب مصر و تونس بهجوم وضغط من منتخب تونس لإحراز هدف مبكر وكانت أخطر الكرات في الدقيقة 3 من ضربة ركنية يتصدى لها ياسين مرياح تصل لمحمد بن حميدة يقابلها برأسه خطيرة تخرج فوق عارضة محمد الشناوي.

في الدقيقة 5 يبدأ محمد مجدي أفشة في التحرك وقيادة منتخب مصر للأمام ويستحوذ المنتخب المصري على الكرة دون خطورة على مرمى معز حسن.

وفي الدقيقة 11 يقود لاعب منتخب تونس غيلان الشعلاني هجمة من وسط الملعب ويمر من أكثر من لاعب من منتخب مصر قبل أن ينجح الونش في قطعها قبل الوصول لسيف الجزيري.

بدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر كالتالي :محمد الشناوي و أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح و عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل و مروان حمدي.

وجاءت قائمة البدلاء :محمد صبحي و محمود جاد و أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داوود و أحمد رفعت و مصطفي فتحي و محمد شريف و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل ، بينما خرج أيمن أشرف من القائمة للإصابة.

بينما جاء تشكيل تونس كالتالي :حراسة المرمى: معز حسن

خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة.

خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر

خط الهجوم: نعيم السليتي – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

ويلتقى الفائز من مباراة منتخبى مصر وتونس فى النهائى يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" فى العاصمة الدوحة، مع الفائز من المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائى، والتى ستجمع منتخبى قطر والجزائر يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت" فى مدينة الخور القطرية.