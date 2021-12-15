/666332/تعرف-على-خطوات-التسجيل-في-مبادرة-رئيس-الجمهورية-لإنهاء-قوائم-الانتظار

حثت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، اليوم الأربعاء، كافة المواطنين على التسجيل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي.

خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ويعرض موقع دوت الخليج خطوات التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار. 1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي للمريض إذا كان ليس لديه تأمين صحي. 2- يتم الكشف على المريض وعرضه على لجنة متخصصة لإصدار القرار. 3- تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية. دوت الخليج ينشر رابط التسجيل في المبادرة الرئاسية رابط التسجيل في المبادرة الرئاسية ونشرت وزارة الصحة خطوات التسجيل في المبادرة الرئاسية عبر رابط الموقع الإلكتروني التالي: http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online وتستهدف المبادرة مساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وعلاجهم بالمجان، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا. وتتلقى الوزارة استفسارات المواطنين بشأن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، من خلال الخط الساخن 15300.

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