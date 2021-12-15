/666341/رئيس جامعة-عين-شمس-يلتقي-باتحاد-طلاب-الجامعة-الجديد
التقى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء إتحاد طلاب الجامعة الجديد بحضور، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية
رئيس جامعة عين شمس يهنىء اتحاد الطلاب على الفوز بالانتخابات
وهنأ رئيس جامعة عين شمس الطلاب بالفوز مؤكدا أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية بصورة أكبر بعد تأثرها خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.
نائب رئيس جامعة عين شمس يؤكد دعم إدارة الجامعة للطلاب
كما أكد عبد الفتاح سعود على دعم إدارة الجامعة للطلاب لتنفيذ الأنشطة الطلابية بالصورة اللائقة بالجامعة لان جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات ، وهو ما يلقي بالعبء و المسئولية على اتحاد طلابها الجديد، قائلاً لهم " إن عليكم مسئولية كبيرة جدا لأنكم تمثلون الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على خمسة نجوم في تقييم الـ QS stars
وأوضح نائب رئيس جامعة عين شمس أنه تم فتح قنوات الحوار المباشر الراقي بين الطلاب والإدارة العليا للجامعة، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد الجديد على علم بكل ما شهدته الجامعة من تطوير ورفع الكفاءة فى مختلف المجالات.
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