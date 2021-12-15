/666356/رئيس-جامعة-جنوب-الوادى-يشهد-احتفالية-الجامعة-باليوم-العالمى-لذوى-الإحتياجات-الخاصة

أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة أن الجامعة تسعد بطلابها ذوى الاحتياجات الخاصة وتدعمهم لأنهم جزء عزيز من ابناءنا في المجتمع .. مؤكداً أن جامعة جنوب الوادى الحضن الكبير لمجتمعها المحيط بها تعتنى بكل فئة من فئاته.

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد احتفالية الجامعة باليوم العالمى لذوى الإحتياجات الخاصة

وأضاف أن المجلس الأعلى للجامعات اولى اهتماما خاصاً بذوى الهمم وقرر من العام الماضى قبولهم في جميع القطاعات فاصبح من حقهم دخول الكليات التى تقبل مجموعهم فاصبح لدينا طلابا في كليات مثل الصيدلة فكل المجالات وانواع الدراسات متاحة لهم.

وقدم شكره للقائمين على هذه الفاعلية من داخل الجامعة وخارجها وكل من يدعم الجامعة من أجل ان تؤدى دورها المجتمعى . كما قدم شكره للقائمين على مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة المشاركين في الاحتفالية لأنهم القطاع الأعلى في التربية والتعليم تقديراً من المجتمع المتعاملين مع هذا الجزء العزيز من الأبناء وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحتفل كل عام بأبناءها من ذوى الهمم لإيمانها بقيمتهم ودورهم في المجتمع وأنهم نموذج فريد للإردة والتحدى والإنجاز يحققون انجازات غير مسبوقة في كافة المجالات ويرفعون اسم مصر في كافة المحافل ، وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تولى رعاية خاصة لأبنائها من ذوى القدرات الخاصة لصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع الجامعى بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030 ومع ما أعلنه رئيس الجمهورية أن عام 2018 عاماً لذوى القدرات والهمم وأكدالاستاذ حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ان الدولة ساهمت خلال السنوات السابقة في تقديم العديد من الخدمات لخدمة ذوى القدرات الخاصة في شتى الميادين وابرزها ما تضمنه قانون الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 من مواد لحماية ورعاية هذه الفئة وما قدم من خلال وزارة التضامن الاجتماعى من مزايا عديدة لتلك الفئة كما تحدث المحاسب محمد فرغلى رئيس قطاع البنك الزراعى بقنا عن اهتمام قطاع البنك الزراعى بهذه الفئة وتقديم مزايا متعددة لهم واشار الدكتور حسين ابو المجد مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة الى اهتمام الجامعة بطلابها من ذوى القدرات الخاصة وتحويلهم الى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع الجامعى بتذليل العقبات امامهم وتوظيف طاقاتهم بشكل صحيح . وقامت الجامعة بتكريم وتقديم الدروع الى المشاركين في الاحتفالية . كما قام البنك الزراعى بتكريم الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد بن الوليد عبد الفتاح عميد كلية العلوم والدكتور حسين ابو المجد مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة كما تم تكريم طلاب الجامعة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم بعض الهدايا والمميزات من قبل بنك التنمية الزراعى وجمعية الأورمان وجمعية مصر الخير ووحدة التضامن الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة وفى الاحتفالية تم تقديم فقرات فنية من طلاب كلية التربية النوعية وطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .. كما قدم تلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ومدرسة التربية الفكرية مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة شهد فعاليات احتفالية الجامعة عمداء كليات الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالجامعة والاستاذ محمد جابر بجمعية الاورمان والدكتور خالد عمران مدير مؤسسة مصر الخير بقنا والاقصر ومديرى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وحشد كبير من طلاب الجامعة