/666359/7-مليون-و-438-ألف-جنيه-مساعدات-للأسر-الأكثر-احتياجا-نوفمبر-الماضي

في إطار اهتمام الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذي أعلن منذ الأيام الأولى لولايته انحيازه للمواطن أولًا والاهتمام بالأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة خاصة في القرى الفقيرة، واهتمامه الكبير بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز، وأبرزها جهود الحماية الاجتماعية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا عن صرف 7 مليون و438 ألف و 373 جنيه قيمة مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ22 ألف و 723 حالة مستفيدة خلال شهر نوفمبر الماضي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

7 مليون و 438 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا خلال نوفمبر الماضي

وأوضح الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن إجمالي حجم المساعدات المنصرفة ل 615 من الأطفال الأيتام بلغ 43 ألف و 600 جنيه ، وكذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة ، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 670ألف و 725جنيه لعدد 106 أسرة بواقع 220 فرد من مستحقي التعويضات من ضحايا الكوارث و النكبات.

وأوضح أن المديرية قامت بتقديم الرعاية لعدد 150 أسرة من أسر المقاتلين حيث تم صرف مبلغ 13 ألف و690 جنيه ، بالإضافة إلي تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين ، فضلا عن توطين 85 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي و صرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 6 آلاف و965 جنيه.