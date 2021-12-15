/666363/رئيس-الوزراء-يؤكد-أهمية-المتابعة-الدورية-لمشروعات-تنموية-بمحافظة-دمياط

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

دوت الخليج

جاء اللقاء من أجل متابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية المشروعات التي تتم داخل محافظة دمياط

وأكد مصطفى مدبولي على أن تلك المشروعات تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية، سعياً للتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، والعمل على سرعة حلها وإزالتها، بما يحقق الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من هذه المشروعات.

الدكتورة منال عوض تستعرض مستجدات مشروعات حياة كريمة

واستعرضت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط كافة المستجدات المرتبطة بالموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم إنشائها فى جميع القطاعات صمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن تلك المشروعات جاري تنفيذها على مستوى 28 قرية و219 عزبة وتابعا بمركز كفر سعد، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القرى.

وأشادت بالمتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، للتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها، وسرعة دخولها الخدمة.

وأشارت محافظ دمياط، إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف اقامتها، وخاصة ما يتعلق بالمجمعات الزراعية، و"سكن كريم" والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات.