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الحاصل علي المركز الثالث بمسابقة «بارلمبياد الجامعات المصرية»: بحلم مقابلة الرئيس السيسي

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قنا - محمد أسعد 0 تبليغ

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حقق المتسابق أحمد عامر البدرى ، الطالب بالفرقة الرابعة  بكلية الحقوق بجامعة جنوب أبن مركز أسنا ، التابعة لمحافظة الأقصر  المركز الثالث ببطولة "بارلمبياد الجامعات المصرية" ويرصد دوت الخليج التفاصيل.     البطل أحمد عامر البدرى يبلغ من العمر 22 عاما فهو شاب  جميل مُثابرة من ذوي قصار القامة يضع النجاح صوب عيناه  ويصنع  من أحلامه و أهدافه، وبالفعل أثبت أنه قادر على التحديات والمواجهة والبطولة ليسعى وراء حلمه الرياضي في تحقيق ذاته، رغم أن التحديات وضعته أمام متسابقين مختلفة أطوال منهم ولكنه كان على قدر عالي من المسئولية والثقة. 

الحاصل علي المركز الث..الث بمسابقة «بارلمبياد الجامعات المصرية»: بحلم مقابلة الرئيس السيسي

وعلى خلفية هذا التحدي قال أحمد البدرى لـ”دوت الخليج ” إنه استطاع الحصول على المركز الثالث في المسابقة دون تدريب ولكنه لاحظ أسلوب وقوانين اللعبة واستطاعت خوض التجربة بكل سهولة على الرغم من أنها المُتسابق  الوحيد من ذوي قصار القامة.

وأشار “البدرى ” إلى أنه كان يسعى في  الحصول على المركز الأول لكن توفيق ربنا سبحانه وتعالي وحصل علي المركز الثالث وفاز بالمدالية البرونزية مشيرا أن يفتخر أنه أبن جامعة جنوب الوادى لأنها دائما تحتفي بهم وتحقق أهدافهم وتدعهم. 

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وعبَّر المُتسابق أحمد عامر البدرى  عن فرحته الشديدة بالفوز في المسابقة وفرحة أهله أيضاً خاصة وأن التحدي كان كبير بالنسبة له ولكنه استطاع تحقيق الهدف، حتى وإنه كان  غير متوقعة هذا الفوز. 

وتمنى البدرى " مقابلة الرئيس السيسي رئيس الجمهورية لكى يشكر علي أهتمامه بذوى الهمم ووضعهم علي الخريطة وتحقيق أحلامهم مشيرا أنه يتمنى عقب حصوله علي ليسانس الحقوق تعينه مؤكدا انه تقديراته عالية في السنوات الماضية في الكلية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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