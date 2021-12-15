/666355/بدء-المرحلة-الثانية-من-إعمار-غزة-وبرلمانيون-ترجمة-حقيقية-لاهتمام-القيادة-السياسية-بالقضية-الفلسطينية

تولي الدولة المصرية والقيادة السياسية القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، فهى دائما حاضرة فى كافة المحافل الدولية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشهد إعادة إعمار قطاع غزة وإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع.

دوت الخليج

أحيث أكدت اللجنة المصرية، أن مشروعات إعادة الاعمار تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الفرق الهندسية المصرية تعمل على إعادة إعمار المناطق المدمرة وإتاحة الفرص للشركات الفلسطينية المحلية للمشاركة في إعادة الاعمار.

أيمن محسب:القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم القضية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا، فهى دائما حاضرة فى كافة المحافل الدولية، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشهد إعادة إعمار قطاع غزة وإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وفقا لما سبق وتم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بشأن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأضاف محسب، أن الدولة المصرية لم تتوان يوما عن نصرة القضية الفلسطينية، حيث واصلت دفاعها ومساندتها للشعب الفلسطيني، وكافة التحركات المصرية على الصعيد الإقليمي هى فى الأساس تحقق الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لحشد الدعم العربي من أجل إنهاء الجمود الذي لاحق القضية ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على دعم القضية بمختلف الاتجاهات.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم وتساند القضية، ولعل مبادرة الإعمار كانت بمثابة رسالة قوية للخارج بأن مصر تعتبر هذه القضية أولوية قصوى، لكونها من ثوابت السياسة المصرية لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

خالد أبو الوفا: مصر لم تتوان يوما ما عن مساندة الشعب الفلسطيني

ومن جانبه، أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الوفد الهندسى المصرى فى قطاع غزة، عن بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار القطاع، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير في مايو الماضي، لافتا أن مصر لم تتوان يوما ما عن مساندة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولي، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود حثيثة لدعم الشعب الفلسطيني والقضاء علي المعاناة التي يشهدها في ظل الإحتلال الإسرائيلي.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: مصر من أوائل الدول الداعمة للفلسطينيين، وتسعي دائما للحفاظ علي حقوقهم وسلامة أراضيهم، والدليل علي ذلك المبادرات التي تقدما مصر والتي كان أخرها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

وتابع أبو الوفا: الجهود المصرية تتوزع ما بين جهود أمنية وسياسية ودبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، لافتا أن مصر هي قلب العروبة النابض الذي لا يغفل عن تحقيق الأمن والأمان داخل كافة الأراضي العربية.