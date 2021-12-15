/666360/نشرة-أخبار-الفن-حسن-شاكوش-يثير-الجدل-بتقبيله-للراقصة-أوكسانا-ياسمين-صبري-تكشف-سبب-امتناعها-عن-التعليق-على-أزمة-شيرين-عبد-الوهاب-وهذا-موعد-حلقة-ظافر-العابدين-ببرنامج-معكم-منى-الشاذلي

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

قبلات وأحضان.. مفاجأة حسن شاكوش للراقصة أوكسانا في عيد ميلادها

أثار مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تدوال رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يقبل ويحتضن الراقصة أوكسانا في عيد ميلادها.

فاجأ حسن شاكوش الراقصة الأجنبية أوكسانا بحضوره عيد ميلادها، حيث أنها انطلقت في الصراخ فور رؤيته ومن ثم احتضنته بشدة.

ونشرت أوكسانا عدة صور من عيد ميلادها تجمعها بحسن شاكوش عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليهم برسالة شكر له على حضوره وعلى هديته له ووصفته بأنه أفضل صديق لها.

ياسمين صبري تكشف سبب امتناعها عن التعليق على أزمة شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن سبب امتناعها عن التعليق على أزمة انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب وما ترتب عليه من معاناة نفسة أخذت بها إلى حلاقة شعرها.

أكدت صبري خلال لقائها مع «Mbc Trending» على أنها تكن كل الحب والاحترام لشيرين لكنها رفضت التعليق على أزمتها مبررة ذلك بأن تلك حياتها الخاص ولا يصح أن تجعل من نفسها حكم.

ظافر العابدين ضيف برنامج «معكم منى الشاذلي» في هذا الموعد

يحل النجم التونسي ظافر العابدين ضيفًا على برنامج معكم منى الشاذلي، غدًا الخميس، على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث الفنان التونسي ظافر العابدين خلال اللقاء عن سر تفكيره في دخول مجال الإخراج، رغم النجومية الكبيرة التي حققها في التمثيل.

ويكشف ظافر العابدين تفاصيل خاصة عن كواليس أول تجاربه الإخراجية،«فيلم غدوة» الحاصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 43