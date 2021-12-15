/666353/النائبة-ولاء-التمامى-بدء-سريان-فصل-الموظف-المدمن-خطوة-مهمة-للحفاظ-على-شبابنا

قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى بقوة للحفاظ على الشباب والاجيال القادمة من خلال رؤية سياسية وارادة حقيقة لمواجهة كل ما يضر شبابنا واولادنا .

فصل الموظف متعاطي المخدرات

وإضافة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج " ،أن بدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، هو استكمال لرؤية الدولة لمواجهة المخاطر التى تواجه مجتمعنا، خاصة المخدرات.

وأكدت البرلمانية أن الدولة حاولت على مدار سنين عديدة مواجهة ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات ، خاصة بعدما تسببت عملية التعاطى بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى عدد من الحوادث أشهرها حادثة قطار سوهاج الذى راح ضحيته نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.. من هنا تكثفت الجهود حتى توجت بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومة.

الاصلاح الاقتصادي

وشددت، عضو لجنة القوى العاملة، على أن المرحلة الحالية التى تشهدها مصر من إصلاح اقتصادى واجتماعى وإدارى، وجهود الدولة المبذولة من أجل بناء دولة حديثة لابد أن يتم فيها التخلص من كافة مظاهر الفساد السابقة ومن أجل ذلك صدر قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات خاصة بعد زيادة عدد الحوادث التى بدأت فى حصد أعداد كبيرة من أرواح المصريين.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت يوم الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.