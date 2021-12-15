/666357/عودة-شيكابالا-والتألق-في-تدريبات-الزمالك

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد منح شيكابالا راحة من مباراة الرائد السعودي الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء.

ختام التدريبات

اختتم الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء بخوض تقسيمة قوية بين اللاعبين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وحرص المدير الفني للزمالك على إيقاف التقسيمة ومنح اللاعبين بعض التعليمات وتصحيح الأخطاء.

وشهدت التقسيمة تألق محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد أبوجبل حارس المرمى.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون

ويستعد الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 21 ديسمبر الجاري في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضيةأمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخماسية، وفاز في الثانية بهدف دون رد، بينما تعادل في الأخيرة بهدفين لكل فريق.

أمير عزمي مدرب مساعد

قال أمير عزمي مجاهد : “أشعر بسعادة كبيرة في العودة لبيتي الذي تربيت بين جدرانه، وأسعى للمساهمة مع الجميع لحصد البطولات وإسعاد جماهير الزمالك”.

وأضاف: “تابعت خلال الساعات الماضية ردود الفعل على عودتي للزمالك، الأمر أسعدني كثيرًا وأتمنى بمساعدة المنظومة كاملة في الحفاظ على لقب الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري”.

واردف:” لقد جاءت لمساعدة الفرنسي باتريس كارتيرون في حصد الألقاب حيث لم انظر أبداً لترتيبي داخل الجهاز الفني، حيث أن العمل داخل بيتي شرف كبير .

ووأصل: “ لقد عملت بمنصب المدرب العام والمدير الفني خارج الزمالك، ولكن عندما يأتي الحديث عن العمل داخل بيتي الذي تربيت بين جدرانه لا يوجد حديث عن ترتيبي بالجهاز الفني، لا أبحث سوى عن مصلحة النادي وتأدية دوري الفني مع الجهاز كاملًا”.

واختتم حديثة:” اود أن اوجه الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وأمير المشرف العام على فريق الكرة، للثقة التي منحوها له بالتواجد ضمن الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون، واتمني تحقيق البطولات خلال الفترة القادمة.