/666362/النائب-أحمد-عاشور-يتقدم-بطلب-إحاطة-لتثبيت-العمالة-المؤقتة-فى-مراكز-الشباب-بالجمهورية

تقدم النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تثبيت جميع العاملين المؤقتين بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، على درجات مالية حفاظاً على حقوقهم واستقرار أوضاعهم الوظيفية .

دوت الخليج

وقال عاشور، أن هناك وجع وألم لا يشعر به إلا العاملين المؤقتين بمراكز الشباب، لا سيما عندما يمتلكون حقوقهم المشروعة، وهؤلاء العاملون في مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، يعيشون في وجع، وأصحاب حقوق مشروعة، ويتقاضون رواتب زهيدة لا تتجاوز الـ 400 جنيه، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعلمها الجميع". طالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتدخل لتثبيت العاملين المؤقتين بمراكز الشباب على درجات مالية حفاظاً على حقوقهم واستقرار أوضاعهم الوظيفية، نظراً لظروفهم في ضوء توجيهات الحكومة بتطوير أداء العاملين بالدولة وحل مشاكلهم وخاصة العمالة المؤقتة.

النائب أحمد عاشور يتقدم بطلب إحاطة لتثبيت العمالة المؤقتة فى مراكز الشباب بالجمهورية

وأشار عاشور، إلي أن هؤلاء العاملين على هذا الحال المؤقت بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية منذ سنوات طويلة وأوضاعهم الوظيفية والمعيشية غير مستقرة ومهددة، حيث إنهم غير مؤمن عليهم ولا يخضعون لمنظومة التأمين صحى من أجل العلاج في حين أنهم يعولون أسرا ويتحملون مسئوليات معيشية وليس لهم أي مصدر دخل سوى هذه الوظيفة المؤقتة.