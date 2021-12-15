الأمين العام بالشيوخ يكرم سالم بحيري فني التصوير بالإدارة المركزية للصحافة والإعلام بالمجلس لبلوغه سن التقاعد

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دوت الخليج يرصد تكريم مجلس الشيوخ لأحد الموظفين لبلوغة سن التقاعد

وتوجه المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بالتحية والثناء على ما قدمه لعمله من إخلاص وتفانٍ خلال سنوات طويلة، مقدماً له درع المجلس تقديراً لمجهوده منذ أن تم تعيينه في المجلس حتى بلوغه سن المعاش.

من جانبه أكد(بحيري امتنانه البالغ للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس وللمستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام المجلس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً اعتزازه بهذا التكريم من مؤسسة عريقة يفخر بالإنتماء لها وهي مجلس الشيوخ ومتوجهاً بالشكر والتقدير لكافة زملائه بالمجلس بصفة عامة وبإدارة الصحافة والإعلام بصفة خاصة داعياً للجميع بأن يمتعهم الله بالصحة والعافية وطول العمر.

تجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، التقى بمكتبه اليوم اﻷثنين، مع سفير جمهورية الهند بالقاهرة "أجيت جوبتيه" .

واستهل رئيس مجلس الشيوخ اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمهورية الهند ، وتم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد عبد الرازق علي أن العلاقات المصرية الهندية تتمتع بخصوصية تاريخية وأن مصر تحرص على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. وأضاف ان مصر تتطلع من الهند الدولة الصديقة ان تكون داعمة ومساندة لمصر في كافة المجالات علي مختلف اﻷصعدة .