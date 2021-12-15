محافظ جنوب سيناء يبحث الاعتمادات المالية للبدء فى عدة مشروعات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدورى للمجموعة المالية بمكتبه بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، فى إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة ميدانيًا وماليًا، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام، وأحمد الإسكندرانى السكرتير العام المساعد، ومحمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرى إدارات الشئون المالية والإدارية، ومياه الشرب والصرف الصحى، والشئون القانونية، والتخطيط العام، والموارد البشرية، والإدارات المعنية، وممثلى الشركات المنفذة للمشروعات.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ بحث، خلال الاجتماع، تدبير الاعتمادات المالية للبدء فى عدة مشروعات منها محطة كهرباء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والحديقة المركزية ومنطقة الخدمات الرئيسية والإدارية الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وإنشاء خزان مياه لخدمة مجلس المدينة الجديد وتأثيث مبنى المجلس قبل افتتاحه.

وأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيناس سمير وعضوية رئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، وآخرين لاختيار المفروشات والأثاث وفقًا للمواصفات الفنية، وتحديد الكميات المطلوبة ورفق ذلك بتقرير للعرض عليه.

كما ناقش المحافظ الاعتمادات المالية لرفع كفاءة المنظومة الأمنية بشرم الشيخ وصيانة السور الأمنى للحفاظ عليه، وكارت السائح الذكى والجراجات الذكية بمدينة شرم الشيخ.