محافظ الاسكندرية يوجه بنظافة الشواطئ حفاظًا على المظهر العام والبيئة البحري

جدة - نرمين السيد - وجه محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجهات المختصة بنظافة الشواطئ والمسطحات المائية حفاظًا على المظهر العام والبيئة البحرية وصحة المواطنين، والاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن.





وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية برصد أى حالة تلوث وإزالة كافة أسباب شكاوى المواطنين على الشواطئ، أزالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإشراف جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" لخدمات النظافة، كافة الأخشاب والمخلفات الطافية على المياه بشاطئ السلسلة والمساحة الرملية، وإعادة المظهر الجمالى للشاطئ. وأكد "رشاد" أن الإدارة على استعداد تام لتلقى أى شكاوى من المواطنين خاصة بنظافة الشواطئ ومستوى الخدمات المقدمة بها على أرقام الشكاوى: (01289252668 و 01270746490) وكذلك موقع الإدارة الرسمى www.catr.gov.eg ، وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store.

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