فيلم عن جهود الدولة المصرية فى مكافحة الفساد «فيديو»

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية، فيلما عن جهود الدولة المصرية فى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى تم عرضه خلال الجلسة الخاصة لمصر بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، لبيان الممارسات الناجحة والتحديات فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.





وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى، أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم.

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