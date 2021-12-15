رئيس الرقابة الإدارية يلتقى مدير مكافحة الفساد الفلسطينية «صور»

جدة - نرمين السيد - التقى الوزير حسن عبد الشافى أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأربعاء، رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد.

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