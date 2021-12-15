مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد يلتقى نظيره الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - التقى الوكيل حامد هميمى مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم، كل من Akmal Burkhanov رئيس هيئة مكافحة الفساد وYevgeniy Kolenko مدير أكاديمية مكتب وكلاء النيابة العامة بدولة أوزبكستان، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.





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