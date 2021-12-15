مصر تحصد معظم جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين التى نظمتها وزارة الأوقاف خلال الفترة من 11 ـ 15 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقال وزير الأوقاف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء لإعلان نتيجة المسابقة، إن الفائزين فى الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا هم كل من : عبد الله على محمد محمد ، مصر الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسى ، مصر الثانى 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن، مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

أما الفائزين فى الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية ( من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا فهم كل من : أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، ومحمود على شانفى جزر القمر الثانى 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعلى عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ودرامى إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

وفى الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 30 ) عامًا.فقد فاز كل من : نادى سعد جابر محمد مصر الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثانى 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير، وعبد الرحمن مهدى جمال أحمد ، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد محمد محمد على السيد، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، وأميرة أحمد عبد الوهاب محمد ، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

وفى الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12 ) عامًا، فقد فاز كل من : شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد تامر ممدوح محمد صبرى مصر الثانى 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وروميساء أحمد ابراهيم عبد العاطى مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.

وفى فرع الأئمة: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40 ) عامًا، فقد فاز كل من : أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد مهدى مصطفى مهدى مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومحمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومحمد طارق أنصارى الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.