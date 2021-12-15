مصر تحصد معظم جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وقال وزير الأوقاف، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء لإعلان نتيجة المسابقة، إن الفائزين فى الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35 ) عامًا هم كل من : عبد الله على محمد محمد ، مصر الأول 180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسى ، مصر الثانى 120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن، مصر الثالث 100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
أما الفائزين فى الفرع الثانى : حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية ( من الجنسين ) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا فهم كل من : أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية الأول 150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، ومحمود على شانفى جزر القمر الثانى 100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث 50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعلى عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ودرامى إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
وفى الفرع الثالث : حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 30 ) عامًا.فقد فاز كل من : نادى سعد جابر محمد مصر الأول 50,000 ألف جنيه +شهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم مصر الثانى 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير، وعبد الرحمن مهدى جمال أحمد ، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد محمد محمد على السيد، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، وأميرة أحمد عبد الوهاب محمد ، مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
وفى الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة ، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12 ) عامًا، فقد فاز كل من : شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد تامر ممدوح محمد صبرى مصر الثانى 30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وروميساء أحمد ابراهيم عبد العاطى مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
وفى فرع الأئمة: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (40 ) عامًا، فقد فاز كل من : أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير، وأحمد مهدى مصطفى مهدى مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومحمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير، ومحمد طارق أنصارى الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تحصد معظم جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.