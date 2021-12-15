السفير الأمريكى: القاهرة التاريخية أحد الكنوز الثقافية لمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها السفير الأمريكى إلى القاهرة التاريخية لتفقّد أعمال ترميم المبانى التراثية والمواقع الدينية والمشروعات التى تمولها الولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن السفير قال - خلال الجولة التى قام بها سيرا على الأقدام - أن تاريخ القاهرة الغنى بالحرف اليدوية والتجارة والطقوس الدينية، لا يزال جزءًا من المشهد التاريخى ويعمل على جذب السائحين الراغبين فى فهم تجربة وتاريخ مصر.

كما أعرب السفير عن التطلع إلى رؤية المزيد من الانتعاش للقطاع السياحى فى القاهرة التاريخية وفى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت السفارة أن زيارة السفير كوهين إلى القاهرة التاريخية تأتى فى أعقاب توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإحياء القاهرة التاريخية، وتأكيداً على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر فى جهود البلدين للحفاظ على التراث الثقافى.

وأشارت السفارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة، تستثمر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 13 مليون دولار لتنشيط السياحة الثقافية فى كل من القاهرة التاريخية ومحافظة الأقصر.

ووفقا للبيان، يعزز المشروع قدرات مصر على إدارة السياحة الثقافية، ويساعد المصريين العاملين فى قطاع السياحة على عقد الشراكات مع المستثمرين لفتح المزيد من المواقع التاريخية للسائحين وضمان جاهزية تلك المواقع الرئيسية لاستقبال الزوّار.

وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الاستثمار الخاص فى بعض المواقع الثقافية الأكثر قيمة فى مصر، كما يُسهم هذا الدعم فى خلق فرص العمل، ويعمل على تمكين القطاع السياحى، وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت السفارة أنه منذ عام 1978، استثمر الشعب الأمريكى أكثر من 30 مليار دولار لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، بما فى ذلك 100 مليون دولار للحفاظ على العشرات من مواقع التراث الثقافى فى جميع أنحاء الجمهورية.