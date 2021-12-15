أحمد حجازى يهدد مرمى منتخب تونس عقب 35 دقيقة

سدد أحمد حجازى مدافع منتخب مصر تسديدة قوية على مرمى المنتخب التونسى عقب 35 دقيقة في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب والمقامة حاليا في قطر . حيث أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل كالتالى : في حراسة المرمى : محمد الشناوي. الدفاع : أكرم توفيق و أحمد حجازي و محمود الونش و أحمد فتوح. خط الوسط :عمرو السولية و حمدي فتحي و أحمد زيزو و محمد افشه و حسين فيصل. الهجوم : مروان حمدي. بينما جاء تشكيل منتخب تونس بقيادة منذر الكبير كالتالى " حراسة المرمى: معز حسن خط الدفاع: ياسين مرياح – منتصر الطالبي – بلال العيفة – محمد بن حميدة. خط الوسط: فرجاني ساسي – غيلان الشعلالي – محمد دراجر خط الهجوم: نعيم السليتي – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري

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